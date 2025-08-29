Фото: прокуратура

В Харькове осудили мужчину, продававшего наркотики и оружие. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным следствия, у мужчины не было постоянного места работы. При этом зарабатывал он на продажах каннабиса. Наркотики он хранил в своей квартире. Помимо наркотиков у него оказался "арсенал" оружия.

В частности, у него нашли более 100 патронов, электродетонатор, тротиловую шашку, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42 и запал типа УЗРГМ. Впоследствии он продал это все за 10 тысяч гривен.

Суд признал 38-летнего харьковчанина виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического средства, взрывных устройств, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 и 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 УК). Его приговорили к шести годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в начале августа в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.