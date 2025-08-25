21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
25 августа 2025, 23:45

В Закарпатье разоблачили масштабный наркобизнес

25 августа 2025, 23:45
Фото: Нацполиция
В Закарпатье правоохранители разоблачили преступников, которые зарабатывали на наркотиках. Во время обысков у них нашли наркотики и много наличных денег в долларах и евро.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Лидером преступной группы оказался 40-летний украинец. Известно, что ранее он уже отбывал наказание за преступления, связанные с наркотиками. В "бизнес" он привлек еще четырех ранее судимых мужчин, среди которых и уроженец РФ.

Злоумышленники расфасовывали запрещенный товар, контактировали с клиентами и сбывали им запрещенные вещества. Известно, что на этом они зарабатывали около полумиллиона гривен в месяц.

Во время обысков правоохранители изъяли более 70 граммов метамфетамина, 2,5 килограмма марихуаны, а также деньги, полученные преступным путем - 12 000 долларов, 8 000 евро и 40 000 гривен.

Всех пятерых злоумышленников поместили в изолятор. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 10 членам преступной организации, занимавшейся сбытом кокаина в Киеве и Одессе в период действия комендантского часа.

