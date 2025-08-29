Фото: прокуратура

У Харкові засудили чоловіка, який продавав наркотики та зброю. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік не мав постійного місця роботи. При цьому заробляв він на продажах канабісу. Наркотики він зберігав у власній квартирі. Крім наркотиків, у нього виявився "арсенал" зброї.

Зокрема, у нього знайшли понад 100 набоїв, електродетонатор, тротилову шашку, корпус ручної осколкової гранати РГ-42 та запал типу УЗРГМ. Згодом він продав це все за 10 тияч гривень.

Суд визнав 38-річного харків'янина винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті наркотичного засобу, вибухових пристроїв, бойових припасів і вибухових речовин (ч. 1 і 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 ККУ). Його засудили до шістьох років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку серпня в Тернопільській області викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.