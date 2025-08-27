10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 22:55

Росіяни атакували Харківщину: загорілись будинки, постраждали медики

27 серпня 2025, 22:55
Фото: прокуратура
Російські військові повторно атакували Харківську область. Внаслідок обстрілу відомо про поранених чоловіків

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

27 серпня російські війська вдарили по селищу Цупівка Харківського Району. Там загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила.

Також російський дрон вдарив по автомобілю екстреної медичної допомоги в Куп'янську. Двоє працівників "швидкої" (чоловіки віком 50 та 47 років) отримали поранення.

Внаслідок ударів дронами у селищі Івашки пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі. При цьому вдень російська армія обстріляла с. Рубіжне Чугуївського району. Сталася пожежа у покинутому будинку: вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна місцева мешканка поранена, її госпіталізували.

обстріли окупанти Харківська область
