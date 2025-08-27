Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

27 серпня російські війська вдарили по селищу Цупівка Харківського Району. Там загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила.

Також російський дрон вдарив по автомобілю екстреної медичної допомоги в Куп'янську. Двоє працівників "швидкої" (чоловіки віком 50 та 47 років) отримали поранення.

Внаслідок ударів дронами у селищі Івашки пошкоджено домоволодіння, господарські споруди та електромережі. При цьому вдень російська армія обстріляла с. Рубіжне Чугуївського району. Сталася пожежа у покинутому будинку: вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів.

