У США вбили 23-річну українку
В Україну після похолодання повертається спека
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 16:51

За підтримки міжнародних партнерів: на Харківщині ветеранів навчатимуть долати стрес за допомогою VR-технологій

26 серпня 2025, 16:51
Фото: ілюстративне
За сприяння Харківської ОВА та міжнародних партнерів у регіоні триває реалізація унікального проєкту психологічної підтримки ветеранів

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Його мета – забезпечити Захисників та Захисниць і їхні родини необхідною допомогою для подолання стресових та психоневрологічних проблем.

На доручення начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова заступниця Віта Ковальська провела нараду з представниками громад, Науково-медичного центру "Університетська клініка", Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України, Харківського обласного центру соціальних служб та ветеранського простору "Пліч-о-пліч". Під час зустрічі обговорили навчальні програми для психологів і механізми надання допомоги ветеранам.

Ветерани отримають підтримку у Центрах життєстійкості

В межах проєкту "Віднайти себе" психологи з восьми пілотних громад уже розпочинають навчання, організоване ГО "Ресурсний центр "Ветеранський простір "Пліч-о-пліч". З 1 вересня курси стартують у ХНУ ім. В. Н. Каразіна та на базі Харківського національного медичного університету. Після цього фахівці пройдуть 10-денну програму підвищення кваліфікації в Інституті неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина.

Для допомоги будуть використовувати обладнання з VR-технологіями

За словами Віти Ковальської, Харківська ОВА спільно з міжнародними партнерами забезпечить громади обладнанням із технологіями віртуальної реальності. Це дозволить моделювати стресові ситуації у безпечному середовищі та ефективно долати їх. Окрім цього, у регіоні посилюють моніторинг потреб ветеранів і членів їхніх родин для подальшого масштабування проєкту.

Нагадаємо, на Харківщині в рамках національної програми малих грантів громади отримають фінансування для розвитку соціальних послуг. Пріоритет надають підтримці родин з дітьми та людей з інвалідністю.

