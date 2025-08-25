21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
25 августа 2025, 21:37

В Харькове мужчина придумал нападение, чтобы спасти любимую от тюрьмы

25 августа 2025, 21:37
Фото: Нацполиция
В Харькове женщина напала на мужчину. Ножом она нанесла ему ранения. Однако правоохранителям он сказал другую историю

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Салтовском районе города. Семейная ссора обернулась ножевыми ранениями у 62-летнего мужчины. Его ударила ножом жена. Однако правоохранителям он рассказал, что на него якобы напали неизвестные. Он придумал это, чтобы его жена избежала ответственности.

Медики диагностировали у потерпевшего тяжелые телесные повреждения. Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ей грозит до 8 лет заключения.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении группе молодых людей за нападение и избиение прохожих в центре Киева. Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
07 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
