В Харькове женщина напала на мужчину. Ножом она нанесла ему ранения. Однако правоохранителям он сказал другую историю

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Салтовском районе города. Семейная ссора обернулась ножевыми ранениями у 62-летнего мужчины. Его ударила ножом жена. Однако правоохранителям он рассказал, что на него якобы напали неизвестные. Он придумал это, чтобы его жена избежала ответственности.

Медики диагностировали у потерпевшего тяжелые телесные повреждения. Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Ей грозит до 8 лет заключения.

