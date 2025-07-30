Избиение людей в центре Киева: на Крещатике группа молодчиков напала на прохожих

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Правоохранители сообщили о подозрении группе молодых людей за нападение и избиение прохожих в центре Киева. Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Инцидент произошел на днях на Крещатике. По данным следствия, когда 21-летний киевлянин возвращался вечером домой, к нему подошла группа неизвестных нетрезвых юношей. Молодые люди провоцировали конфликт, а затем начали избивать парня. Прохожий, ставший свидетелем инцидента, сделал хулиганам замечания. Агрессивно настроенные юноши бросились на 37-летнего мужчину, повалили на землю и избили.

Правоохранители задержали одного из нападавших на месте происшествия. Еще двоих юношей разыскали вскоре.

"Нападавшими оказались местные жители в возрасте от 19 до 22 лет, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Парням грозит до пяти лет лишения свободы.