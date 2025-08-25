21:05  25 серпня
25 серпня 2025, 21:37

У Харкові чоловік вигадав напад, щоб врятувати кохану від тюрми

25 серпня 2025, 21:37
Фото: Нацполіція
У Харкові жінка напала на чоловіка. Ножем вона завдала йому поранень. Проте правоохоронцям він сказав іншу історію

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався у Салтівському районі міста. Сімейна сварка обернулась ножовими пораненнями у 62-річного чоловіка. Його вдарила ножем дружина. Проте правоохоронцям він розповів, що на нього нібито напали невідомі. Він вигадав це, щоб його дружина уникнула відповідальності.

Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих у центрі Києва. Хуліганам загрожує до п'яти років тюрми.

