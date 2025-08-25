Фото: Нацполіція

У Харкові жінка напала на чоловіка. Ножем вона завдала йому поранень. Проте правоохоронцям він сказав іншу історію

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався у Салтівському районі міста. Сімейна сварка обернулась ножовими пораненнями у 62-річного чоловіка. Його вдарила ножем дружина. Проте правоохоронцям він розповів, що на нього нібито напали невідомі. Він вигадав це, щоб його дружина уникнула відповідальності.

Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження. Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

