Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Ворожбянскую громаду оккупанты атаковали двумя дронами-камикадзе. Повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, четыре частных дома, хозяйственные постройки, газо- и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших. Коммунальные службы восстанавливают сети.

Утром враг сбросил две управляемые авиабомбы на село Бунячино Новослободской громады. В результате атаки повреждены два дома, церковь и админздание старостата. Ранение получил 44-летний местный житель, его госпитализировали.

Глава ОВА отметил, что из-за постоянных обстрелов около 90% жителей Бунячиного уже эвакуировались, но часть людей до сих пор остается в селе. Он призвал тех, кто колеблется, выехать в более безопасное место.

Напомним, в ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских дронов.