12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:17

Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки

24 серпня 2025, 11:17
Фото: пресслужба поліції
Минулої доби Харківська область знову зазнала масованих ударів з боку російських військ

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Під вогнем опинилися Харківський, Ізюмський та Куп'янський райони. Окупанти застосовували керовані авіабомби, ракети та безпілотники різних типів. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

У Куп'янському районі значних руйнувань зазнали багатоповерхові та приватні оселі, а також автомобілі швидкої допомоги. У селищі Ківшарівка двоє жінок отримали поранення. На території Ізюмського району удар авіабомби пошкодив житловий будинок і приміщення ангару колишньої ферми. Дергачівська громада теж постраждала: там снаряди зруйнували приватні домоволодіння та транспорт.

Зруйнований автомобіль швидкої допомоги
Рятувальники працюють на місці обстрілу

У селі Коротич ворожий дрон спричинив пожежу на складі цивільного підприємства. Вогонь пошкодив сільськогосподарську техніку й кілька автомобілів.

Об'єкт після нічної атаки

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів. З початку широкомасштабного вторгнення на Харківщині вже зафіксовано понад 26 тисяч таких випадків.

Раніше повідомлялося, що вночі 24 серпня Україну атакували десятки ворожих дронів та ракета "Іскандер-М". Під час удару зафіксовано значну активність на кількох напрямках, а також пошкодження об’єктів у різних регіонах.

21 серпня 2025
