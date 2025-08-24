12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
03:30  23 августа
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
UA | RU
UA | RU
24 августа 2025, 09:06

Ночная атака на Украину: сбито почти 50 дронов, есть попадания в 10 локациях

24 августа 2025, 09:06
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В ночь на 24 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

В частности, враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" из района Таганрога, а также применил 72 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы из разных направлений, среди которых Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Атака началась около 22:00 23 августа и продолжалась несколько часов.

К отражению воздушного удара были привлечены подразделения Сил обороны Украины. Работали авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

По предварительным данным, по состоянию на утро 24 августа украинским подразделениям ПВО удалось сбить или подавить 48 вражеских беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных модификаций. Однако также зафиксированы попадания: одна ракета и 24 дрона ударили по десяти объектам в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 23 августа войска РФ нанесли очередные удары по Сумской области. Тогда под обстрел попали жилые дома и объекты инфраструктуры, среди поврежденных – церковь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина атака дроны Shahed ПВО Массированный удар война
Сумщина под ударами дронов и авиабомб: разрушены дома и церковь, ранен мужчина
23 августа 2025, 17:48
Россияне ударили из авиации по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие
23 августа 2025, 16:49
Откомандированную в Запорожье судью отстранили за оправдание агрессии РФ
23 августа 2025, 16:21
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На границе с Венгрией выросли очереди: пограничники советуют планировать поездки заранее
23 августа 2025, 19:32
На Львовщине на трассе столкнулись Land Rover и Mercedes: оба водителя в больнице
23 августа 2025, 18:55
На Кировоградщине семейная ссора переросла в стрельбу: ранены два человека
23 августа 2025, 18:20
Сумщина под ударами дронов и авиабомб: разрушены дома и церковь, ранен мужчина
23 августа 2025, 17:48
Зеленский назначил нового начальника Покровской РГА
23 августа 2025, 17:19
Россияне ударили из авиации по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие
23 августа 2025, 16:49
Откомандированную в Запорожье судью отстранили за оправдание агрессии РФ
23 августа 2025, 16:21
В Полтаве дерево упало на автомобиль: пострадали женщина с ребенком
23 августа 2025, 15:50
В Харьковской области бизнес поддерживают на пути к энергонезависимости
23 августа 2025, 15:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »