Фото: иллюстративное

В ночь на 24 августа Россия осуществила очередную массированную атаку на территорию Украины

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины, передает RegioNews.

В частности, враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" из района Таганрога, а также применил 72 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы из разных направлений, среди которых Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Атака началась около 22:00 23 августа и продолжалась несколько часов.

К отражению воздушного удара были привлечены подразделения Сил обороны Украины. Работали авиация, зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы.

По предварительным данным, по состоянию на утро 24 августа украинским подразделениям ПВО удалось сбить или подавить 48 вражеских беспилотников Shahed и дронов-имитаторов различных модификаций. Однако также зафиксированы попадания: одна ракета и 24 дрона ударили по десяти объектам в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 23 августа войска РФ нанесли очередные удары по Сумской области. Тогда под обстрел попали жилые дома и объекты инфраструктуры, среди поврежденных – церковь.