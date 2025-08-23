Россияне ударили из авиации по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие
В пятницу, 22 августа, около 23:00 российские военные нанесли авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В результате вражеской авиаатаки повреждены дома. Две женщины получили травмы и ранения.
Правоохранители задокументировали последствия российского удара.
Напомним, в ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских дронов.
