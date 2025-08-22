Фото: ХОВА

До кінця року у Харківській області планують завершити будівництво 38 шкіл. При цьому з 1 вересня 256 закладів освіти вже будуть працювати або офлайн, або у змішаному режимі.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Лозовій будують нові захисні споруди одразу в чотирьох ліцеях. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, це стало можливо завдяки підтримці Фонду Говарда Баффета.

"Дякую партнерам за вагомий внесок у безпеку та майбутнє наших дітей. Наша головна мета – забезпечити доступ якомога більшої кількості учнів області до якісної освіти, при цьому на першому місці завжди – безпека. Це завдання ми виконуємо відповідно до доручення Президента України", - каже Олег Синєгубов.

До кінця року в області планують збудувати 38 підземних шкіл. З 1 вересня 256 закладів освіти області працюватимуть офлайн або у змішаному режимі. Це значить, що в Харківській області понад 50 тисяч дітей зможуть навчатися за партами.

"Маємо чітку ціль: з 1 січня 2026 року повернути близько 100 тисяч дітей за парти у безпечні школи. Дякую профільним міністерствам, міжнародним організаціям та всім партнерам за підтримку. Разом ми відновлюємо і розвиваємо освітню інфраструктуру Харківської області", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, у Дніпрі завершують будівництво підземної школи. Процес розпочався ще навесні 2024 року. Відомо, що вартість цієї школи понад 87 мільйонів гривень.