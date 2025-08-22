04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
22 серпня 2025, 09:56

Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок

22 серпня 2025, 09:56
фото: Харківська обласна прокуратура
У п'ятницю, 22 серпня, близько 4:00 російські війська атакували селище Курганне Куп'янського району за допомогою FPV-дронів

Про повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, Зафіксовано влучання в приватний житловий сектор – виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще троє жінок віком 53, 60 і 62 роки отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку.

Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російські військові атакували безпілотниками Чугуївську громаду. Мішенню окупантів стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі.

РФ війна Харківська область атака загиблий постраждалі дрони
