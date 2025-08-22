Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
У п'ятницю, 22 серпня, близько 4:00 російські війська атакували селище Курганне Куп'янського району за допомогою FPV-дронів
Про повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зазначається, Зафіксовано влучання в приватний житловий сектор – виникла пожежа, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Ще троє жінок віком 53, 60 і 62 роки отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку.
Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Нагадаємо, у ніч на 22 серпня російські військові атакували безпілотниками Чугуївську громаду. Мішенню окупантів стало непрацююче промислове підприємство. Пошкоджені порожні складські будівлі.
