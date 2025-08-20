12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 19:56

У Харкові чоловік, який регулярно бив дружину, може опинитися за ґратами

20 серпня 2025, 19:56
Фото: Нацполіція
У Харкові 52-річний чоловік отримав підозру. Причиною стало те, що він неодноразово вчиняв насильство

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік у стані сп'яніння постійно сварився з 51-річною дружиною. Він принижував її, погрожував фізичною розправою та ображав.

Попри профілактичні бесіди та адміністративні заходи, чоловік продовжував таку ж поведінку. Під час сварок він бив дружину. Відомо, що раніше він уже був на виправних роботах та сплачував штрафи за тілесні ушкодження.

Тепер йому оголосили про підозру за домашнє насильство. Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який знущався з матері. Зокрема, він бив жінку та погрожував їй. Тепер півтора року він проведе у в'язниці.

домашнє насилля Харків
