Атака на Ахтырку: уже 14 пострадавших, среди которых семья с тремя детьми

Фото: Сумская областная прокуратура

В результате массированного обстрела города Ахтырка Сумской области, совершенного российскими оккупантами в ночь на среду, пострадали 14 человек, среди них трое детей

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены или уничтожены по меньшей мере 13 домов.

За медицинской помощью обратилось 14 человек, среди которых была семья с тремя маленькими детьми в возрасте 5 месяцев, 4 и 6 лет.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Следователи Ахтырского районного отдела полиции в Сумской области вместе с прокуратурой документируют последствия атаки и собирают доказательства.

Напомним, ночью 20 августа российские военные нанесли массированный удар беспилотниками по Ахтырке в Сумской области.

Раньше сообщалось, что в результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей. Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.