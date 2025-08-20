Фото: РГА

В ночь на 20 августа российские войска нанесли удар дронами-камикадзе типа "Шахед" по Измаильскому району Одесской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Измаильскую РГА .

Несмотря на работу сил ПВО, несколько дронов попали в припортовую инфраструктуру. В результате обстрела вспыхнули пожары, которые потушили спасатели.

Один человек получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, ночью 20 августа российские военные нанесли массированный удар "Шахедами" по Ахтырке в Сумской области. В результате атаки ранения получили 12 человек.