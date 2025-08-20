Удар по мирному авто на Харківщині: загинули чоловік і жінка

Фото: Національна поліція

Унаслідок ворожої атаки FPV-дроном 20 серпня на Харківщині загинули двоє мирних жителів – 70-річний чоловік і його 71-річна співмешканка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що російські військові близько 08:30 вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю ЗАЗ-1103 "Славута". Трагедія сталася на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської громади.

На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом атаки розпочато кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, минулого тижня росіяни атакували з дрона цивільну автівку на Херсонщині. Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Згодом окупанти повторно обстріляли місце атаки на Херсонщині. Було поранено трьох поліцейських.