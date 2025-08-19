Фото: иллюстративное

Выявили нарушение санитарных норм в системах питьевого водоснабжения, что ставит под сомнение безопасность воды для населения

Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

Проверка длилась с апреля по июль 2025 года и охватила 11 громад области, включая Харьков.

Комиссия обследовала 119 централизованных объектов водоснабжения, 777 колодцев и источников, а также более 1,6 тысячи водоразборных колонок, подключенных к сети общей протяженностью более 460 км в городе. В ходе проверки выявили многочисленные нарушения на объектах как централизованного, так и нецентрализованного водоснабжения.

Основные проблемы включают несоблюдение требований Государственных санитарных норм и правил по качеству питьевой воды, нарушение санитарного законодательства, а также недостаточную безопасность воды в условиях военного положения и чрезвычайных ситуаций. Местные коммунальные предприятия и громады не полностью приняли меры для приведения систем в соответствие с нормами, а санитарно-просветительская работа среди населения оказалась недостаточной.

По результатам проверки комиссия приняла решение о необходимости принять меры для приведения систем водоснабжения в соответствие с государственными нормами. Населению рекомендуют соблюдать правила безопасного пользования водой до устранения всех нарушений.

Напомним, Харьковская область получает дополнительные источники очищенной питьевой воды. Новый резервуар в Дергачах обеспечит местных жителей безопасной водой.