19 серпня 2025, 17:31

У Харківському районі знайшли небезпечну воду: що показала перевірка

19 серпня 2025, 17:31
Фото: ілюстративне
Виявили порушення санітарних норм у системах питного водопостачання, що ставить під сумнів безпеку води для населення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Перевірка тривала з квітня по липень 2025 року і охопила 11 громад області, включно з Харковом.

Комісія обстежила 119 централізованих об'єктів водопостачання, 777 колодязів та джерел, а також понад 1,6 тисячі водорозбірних колонок, підключених до мережі загальною довжиною більше 460 км у місті. Під час перевірки виявили численні порушення на об'єктах як централізованого, так і нецентралізованого водопостачання.

Основні проблеми включають недотримання вимог Державних санітарних норм та правил щодо якості питної води, порушення санітарного законодавства, а також недостатню безпеку води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій. Місцеві комунальні підприємства і громади не повністю вжили заходів для приведення систем у відповідність до норм, а санітарно-просвітницька робота серед населення виявилася недостатньою.

За результатами перевірки комісія ухвалила рішення про необхідність вжити заходів для приведення систем водопостачання у відповідність до державних норм. Населенню рекомендують дотримуватися правил безпечного користування водою до усунення всіх порушень.

Нагадаємо, Харківщина отримує додаткові джерела очищеної питної води. Новий резервуар у Дергачах забезпечить місцевих мешканців безпечною водою.

