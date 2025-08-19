Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 19 серпня, російські військові завдали удару по Лозівській громаді на Харківщині

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає RegioNews .

"Лозівська громада зазнала ворожої атаки. Влучення в приватний житловий будинок. Четверо постраждалих, двоє діток – два і вісім років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня, російські війська завдали удару по пожежній частині у Костянтинівці на Донеччині. Двоє рятувальників дістали поранення.