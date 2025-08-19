20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
19 серпня 2025, 00:30

На Харківщині судили зрадника, який здавав окупантам сусідів

19 серпня 2025, 00:30
Ілюстративне фото
Жителя Харківщини судили за пособництво державі-агресору. Найближчі роки він проведе у в'язниці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році під час окупації села Бабенково Ізюмського району Харківської області чоловік працював з російськими військовими. Він здавав їм адреси сусідів, які виступали проти окупації.

За "підказкою" зрадника росіяни прийшли до батьків військовослужбовця ЗСУ, обшукували дім і ставили господарів на коліна, вимагаючи сказати, де їх син. Російські солдати самі сказали господарям, що їх направив до них сусід і назвали прізвище обвинуваченого.

Згодом обвинувачений пропонував сусідам, щоб їхній син перейшов на бік РФ. Нібито він сам міг перевезти його з Києва на окуповану територію. Тоді господарі будинку вигнали колаборанта. Після цього до них неодноразово навідувались військові РФ та агресивно поводились.

Здав росіянам зрадник навіть свого дядька та ще одного односельця, з яким посварився. Він пригрозив їм "чекати на гостей". І згодом чоловіків з мішками на головах забрали представники ФСБ, відвезли у невідоме місце, побили й наступного дня і викинули біля кладовища.

Свідки підтвердили провину обвинуваченого. Вони розповідали, що бачили, як він їздив на мікроавтобусі з літерою Z. Також до нього у двір росіяни звозили награбоване у сусідів, доставили йому генератор, так що він єдиний у селі мав електроенергію.

Суд призначив зраднику покарання: ув'язнення на 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки зірвала масштабну спробу здійснення терористичних атак, які готували російські спецслужби. Викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки.

зрада суд Харківська область
