11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 11:14

У Харкові оголошено День жалоби за жертвами ворожого обстрілу

18 серпня 2025, 11:14
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 18 серпня, в Харкові оголошено День жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок ранкового російського обстрілу. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов

Про це повідомила Харківська міська рада, передає RegioNews.

"П'ятеро загиблих – серед них півторарічна дівчинка. 20 людей поранені. Наймолодшому лише шість років. Це наслідки терористичного удару по житловому будинку", – зазначив Терехов.

На будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також сьогодні заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Загинули п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі Харків атака російська армія День траура
Росія атакувала Україну 4 балістичними ракетами і 140 безпілотниками: ППО знешкодила 88 дронів
18 серпня 2025, 10:17
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла (Оновлено)
18 серпня 2025, 09:53
Влучання "шахеда" у Харкові: з-під завалів дістали тіло 16-річного хлопця
18 серпня 2025, 08:27
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »