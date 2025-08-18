Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У понеділок, 18 серпня, в Харкові оголошено День жалоби на знак скорботи за загиблими внаслідок ранкового російського обстрілу. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов

Про це повідомила Харківська міська рада, передає RegioNews.

"П'ятеро загиблих – серед них півторарічна дівчинка. 20 людей поранені. Наймолодшому лише шість років. Це наслідки терористичного удару по житловому будинку", – зазначив Терехов.

На будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також сьогодні заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Загинули п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка та 16-річний хлопець.