В Харькове планируется обсудить пути расширения возможностей трудоустройства для ветеранов и людей с инвалидностью

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В Харьковской области готовятся провести круглый стол по теме социальной адаптации ветеранов и людей с инвалидностью. Мероприятие организовано при поддержке Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной военной администрации. В центре внимания сотрудничество бизнеса, власти и общественности в создании равных возможностей на рынке труда.

Среди ключевых вопросов, которые планируют обсудить участники – интеграция ветеранов и людей с инвалидностью в трудовые коллективы. Речь пойдет о примерах успешных проектов, а также о программах переквалификации и повышения квалификации. Отдельное внимание будет уделено инструментам мотивации для работодателей: финансовым и нефинансовым стимулам, которые будут способствовать открытию инклюзивных рабочих мест.

К дискуссии присоединятся представители Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства, областного центра занятости, профтехобразования Государственной службы занятости, ГНС в Харьковской области, а также ряда общественных организаций и ветеранских объединений. Событие будет проходить в смешанном формате: непосредственно в зале и онлайн через платформу ZOOM, где зрители смогут задавать вопросы в прямом эфире.

Круглый стол состоится 18 августа 2025 в 10:00. Больше информации об условиях участия можно найти по ссылке, а по организационным вопросам обращаться по телефону: +38 050-786-48-88.

