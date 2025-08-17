11:56  18 серпня
17 серпня 2025, 10:26

Підприємців Харківщини кличуть на круглий стіл про соціальну адаптацію ветеранів і людей з інвалідністю

17 серпня 2025, 10:26
Фото: ілюстративне
У Харкові планують обговорити шляхи розширення можливостей працевлаштування для ветеранів та людей з інвалідністю

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

У Харківській області готуються провести круглий стіл на тему соціальної адаптації ветеранів та людей з інвалідністю. Захід організовано за підтримки Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної військової адміністрації. У центрі уваги – співпраця бізнесу, влади та громадськості у створенні рівних можливостей на ринку праці.

Серед ключових питань, які планують обговорити учасники, – інтеграція ветеранів та людей з інвалідністю у трудові колективи. Йтиметься про приклади успішних проєктів, а також про програми перекваліфікації та підвищення кваліфікації. Окрему увагу приділять інструментам мотивації для роботодавців: фінансовим і нефінансовим стимулам, які сприятимуть відкриттю інклюзивних робочих місць.

До дискусії долучаться представники Харківського регіонального фонду підтримки підприємництва, обласного центру зайнятості, профтехосвіти Державної служби зайнятості, ДПС у Харківській області, а також низки громадських організацій та ветеранських об’єднань. Подія проходитиме у змішаному форматі: безпосередньо в залі та онлайн через платформу ZOOM, де глядачі матимуть можливість ставити запитання у прямому ефірі.

Круглий стіл відбудеться 18 серпня 2025 року о 10:00. Більше інформації про умови участі можна знайти за посиланням, а з організаційних питань звертатися за телефоном: +38 050-786-48-88.

Нагадаємо, від 17 серпня у Харкові змінили графік роботи громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години. Метро та наземний електротранспорт тепер працюють довше, ніж раніше.

бізнес ветерани Харків Харківська область підприємці інклюзивність люди з інвалідністю робочі місця
