Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Кількість загиблих збільшилась. Четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків став 16-річний хлопець – тіло дитини виявили під завалами.

Поранення дістали 18 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", – зазначив посадовець.

Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка.

Близько 22:50 17 серпня російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.