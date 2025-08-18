Влучання "шахеда" у Харкові: з-під завалів дістали тіло 16-річного хлопця
В Індустріальному районі Харкова пʼятеро людей вважаються зниклими безвісти
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Кількість загиблих збільшилась. Четвертою жертвою ранкової ворожої атаки на Харків став 16-річний хлопець – тіло дитини виявили під завалами.
Поранення дістали 18 людей. Пошуково-рятувальна операція триває.
"5 людей на цей час вважаються зниклими внаслідок ворожої атаки в Індустріальному районі Харкова. Попередньо, люди можуть перебувати під завалами", – зазначив посадовець.
Нагадаємо, зранку 18 серпня окупанти атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих, серед них – півторарічна дівчинка.
Близько 22:50 17 серпня російські військові завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Ракета влучила у землю поблизу багатоповерхового житлового будинку, постраждали 11 людей.