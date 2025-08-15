Фото: иллюстративное

Правительство Украины утвердило первый пакет мер по поддержке прифронтовых территорий, в том числе Харьковской области, по поручению Президента

Об этом сообщает Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Программа охватит 238 общин в 10 областях, где проживает около 6,6 млн человек. Среди них - более 3,7 млн граждан из уязвимых категорий, которым государство планирует оказать дополнительную помощь.

Особое внимание уделяется поддержке аграрного сектора. Сельхозпроизводители, работающие в зонах боевых действий, смогут получить субсидию в размере 1000 гривен на каждый гектар земли. Кроме того, предусмотрены гранты на создание садов и теплиц - до 400 тыс. грн на гектар с компенсацией до 80% понесенных расходов.

При содействии Харьковской ОВА также вводится механизм бронирования до 100% военнообязанных работников для критически важных предприятий, чтобы обеспечить непрерывность их работы даже в сложных условиях.

Напомним, в сельских и отдаленных громадах Харьковской области предусмотрено повышение оплаты труда для медучреждений, оказывающих первичную помощь. Речь идет о дополнительной надбавке, которая должна стимулировать работу медиков в сложных условиях.