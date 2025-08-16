12:52  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 13:19

Арештували чоловіка, який у Харкові напав із ножем на поліцейського і працівників ТЦК

16 серпня 2025, 13:19
фото: Офіс Генерального прокурора
Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Повідомлено про підозру 36-річному чоловіку, який напав на поліцейського та представників ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку інкриміновано посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України) та закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 КК України).

Зазначається, що 14 серпня 2025 року близько 22:15 у м. Харкові поліцейський спільно з працівниками районного ТЦК та СП проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану. Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів. Фгурант дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку. Надалі нападник по черзі завдав удари трьом співробітникам ТЦК: одному — ножем у голову та руку, іншому — у голову та підключичну ділянку, ще одному — в область тулуба.

Постраждалі перебувають у медичних закладах, їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, у липні в Харкові трапився схожий інцидент. Тоді чоловік побив військового ТЦК. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

16 серпня 2025
