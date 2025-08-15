17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 20:48

В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн

15 августа 2025, 20:48
иллюстративное фото: из открытых источников
Правоохранители разоблачили хищение 78 млн грн на фиктивной реабилитации

Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, директор санатория на Харьковщине не имел достаточного количества квалифицированных специалистов и необходимого оборудования, однако заключил договор с Национальной службой здоровья Украины более чем на 122 миллиона гривен. Согласно подписанным документам, заведение должно было предоставлять полный комплекс реабилитационных услуг, но фактически все сводилось к поселению и формальным процедурам, часто — за дополнительную плату.

Таким образом, с февраля по сентябрь 2023 года на счет санатория незаконно поступило более 78,7 миллиона гривен. Деньги тратили на собственные нужды, зарплаты, премии и т.д.

Директору санатория уже сообщили о подозрении за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, в Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов. В парламенте уже проработан законопроект, который существенно улучшит систему реинтеграции.

