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12 июля 2025, 15:20

В Харькове мужчина избил военного ТЦК

12 июля 2025, 15:20
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Фото: Нацполиция
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В Харькове задержан мужчина, избивший военного ТЦК. Это произошло во время конфликта на вокзале

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на Харьковском вокзале 11 июля. Работники ТЦК сопровождали военнослужащего в воинскую часть. Однако со времени высадки он начал сопротивляться.

В ходе ссоры 44-летний прохожий нанес одному из военных ТЦК телесные повреждения.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали напавших на военных ТЦК мужчин и женщину. Теперь им грозит лишение свободы до пяти лет.

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