Харьковское метро превратится в настоящую галерею
Ко Дню города и Независимости в харьковском метро готовят художественный перфоменс. Местные художники украсят станции своими работами
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
С 25 августа по 5 сентября пассажиры харьковского метро смогут увидеть фотовыставки и художественные работы. На станциях "Научная", "Салтовская", "Академика Барабашова" и "Ярослава Мудрого" организуют выставки работ учащихся и преподавателей местных художественных школ.
Экспозиции будут приурочены специально ко Дню города и Дню Независимости Украины.
Напомним, ранее анонсировали новую фотовыставку в Харькове . 14 августа в библиотеке-филиале 1 Основянского района покажут впервые редкие фотографии истории Харьковского физико-технического института.
