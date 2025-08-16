21:24  15 августа
16 августа 2025, 02:00

Харьковское метро превратится в настоящую галерею

16 августа 2025, 02:00
Фото: Харьковский городской совет
Ко Дню города и Независимости в харьковском метро готовят художественный перфоменс. Местные художники украсят станции своими работами

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

С 25 августа по 5 сентября пассажиры харьковского метро смогут увидеть фотовыставки и художественные работы. На станциях "Научная", "Салтовская", "Академика Барабашова" и "Ярослава Мудрого" организуют выставки работ учащихся и преподавателей местных художественных школ.

Экспозиции будут приурочены специально ко Дню города и Дню Независимости Украины.

Напомним, ранее анонсировали новую фотовыставку в Харькове . 14 августа в библиотеке-филиале 1 Основянского района покажут впервые редкие фотографии истории Харьковского физико-технического института.

искусство культура
