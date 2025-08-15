11:11  15 августа
15 августа 2025, 10:55

Ко Дню Независимости Украины: появился финальный трейлер нового исторического экшна

15 августа 2025, 10:55
Фото: YouTube
На фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN представили финальный трейлер фильма "Трое". Лента основывается на реальных событиях, происходивших в Украине в 1917-1921 гг.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Исторический экшн "Трое" расскажет об истории военного Игоря Савиченко, который в 1917-1921 годах возглавлял отряд численностью около 1200 анархистов. Локации подобрали такие, которые сохранили аутентичный исторический вид: Староконстантинов, впоследствии ставший важной крепостью великой войны, окутан легендами Лысая Гора и Самчики с их колоритным дворцом.

"Лента начинается с засады, которую устроили двое махновских разбойников. Они нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. Обратно пути нет и ТРОЕ разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, из непримиримых врагов становятся собратьями в борьбе против красной чумы", - рассказывают создатели ленты.

В прокат фильм выйдет уже 21 августа.

Напомним, ранее в сети показали первый трейлер фильма "2000 метров к Андреевке". В описании ленты говорят о том, что это история о бойцах Третьей штурмовой бригады, борющихся за каждый метр украинской земли.

