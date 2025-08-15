Фото: YouTube

На фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN представили финальный трейлер фильма "Трое". Лента основывается на реальных событиях, происходивших в Украине в 1917-1921 гг.

Об этом сообщает УНИАН, передает RegioNews.

Исторический экшн "Трое" расскажет об истории военного Игоря Савиченко, который в 1917-1921 годах возглавлял отряд численностью около 1200 анархистов. Локации подобрали такие, которые сохранили аутентичный исторический вид: Староконстантинов, впоследствии ставший важной крепостью великой войны, окутан легендами Лысая Гора и Самчики с их колоритным дворцом.

"Лента начинается с засады, которую устроили двое махновских разбойников. Они нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. Обратно пути нет и ТРОЕ разных мужчин, чудом спасшихся от смерти, из непримиримых врагов становятся собратьями в борьбе против красной чумы", - рассказывают создатели ленты.

В прокат фильм выйдет уже 21 августа.

