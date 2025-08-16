Фото: Харківська міська рада

До Дня міста та Незалежності у харківському метро готують мистецький перфоменс. Місцеві художники прикрасять станції своїми роботами

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

З 25 серпня по 5 вересня пасажири харківського метро зможуть побачити фотовиставки та художні роботи. На станціях "Наукова", "Салтівська", "Академіка Барабашова" та "Ярослава Мудрого" організують виставки робіт учнів і викладачів місцевих мистецьких шкіл.

Експозиції будуть приурочені спеціально до Дня міста та Дня Незалежності України.

