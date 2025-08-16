Харківське метро перевтілиться на справжню галерею
До Дня міста та Незалежності у харківському метро готують мистецький перфоменс. Місцеві художники прикрасять станції своїми роботами
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
З 25 серпня по 5 вересня пасажири харківського метро зможуть побачити фотовиставки та художні роботи. На станціях "Наукова", "Салтівська", "Академіка Барабашова" та "Ярослава Мудрого" організують виставки робіт учнів і викладачів місцевих мистецьких шкіл.
Експозиції будуть приурочені спеціально до Дня міста та Дня Незалежності України.
Нагадаємо, раніше анонсували нову фотовиставку в Харкові. 14 серпня у бібліотеці-філії 1 Основ'янського району покажуть вперше рідкісні фотографії з історії Харківського фізико-технічного інституту.
До Дня Незалежності України: з'явився фінальний трейлер нового історичного екшнуВсі новини »
15 серпня 2025, 10:55Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 03:15В Україні почались зйомки нового фільму про Мавку
19 липня 2025, 00:30
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Ведучий Нікіта Добринін розповів про першу роботу на ринку
16 серпня 2025, 02:30Танцюристка Олена Шоптенко розповіла, чи спілкується з родичами з РФ
16 серпня 2025, 01:30Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі
16 серпня 2025, 01:00Українка буде змагатися за корону Міс США
16 серпня 2025, 00:30"Чоловіка має — тому до побачення": Оля Полякова розповіла, чи допомагає старшій донці грошима
15 серпня 2025, 23:30Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні
15 серпня 2025, 23:05У Дніпрі завершують будівництво підземної школи
15 серпня 2025, 22:35В Україні подорожчала диня
15 серпня 2025, 22:30Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей
15 серпня 2025, 22:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »