Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Жителі області зможуть отримати комплексну допомогу для відбудови житла, закладів освіти, лікарень та критичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, програма розроблена на доручення Президента України і поширюється на громади, що перебувають у зоні активних бойових дій. Основна мета ініціативи - створити безпечні та гідні умови для життя людей у власних домівках.

Особлива увага приділяється підтримці критично важливих підприємств: за підтримки Харківської ОВА запроваджене бронювання від 75 до 100% військовозобов'язаних працівників.

"Дякуємо Президенту України та Уряду за ці рішення. Вони допоможуть громадам Харківщини та інших прифронтових регіонів, які щоденно перебувають під ворожим вогнем, уже сьогодні відновлюватися й розвиватися", - додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгебов.

Раніше повідомлялося, що нова програма підтримки охоплює 238 громад у 10 областях та передбачає допомогу понад 3,7 млн вразливих громадян. Тепер Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах цієї ініціативи.