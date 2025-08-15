17:35  15 серпня
Росіяни вдарили по центральному ринку в Сумах
16:30  15 серпня
Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
15:19  15 серпня
У Слов'янську внаслідок російської атаки постраждав рятувальник
15 серпня 2025, 17:39

Критично важливі підприємства Харківщини отримають бронювання працівників

15 серпня 2025, 17:39
Фото: ілюстративне
Уряд ухвалив нову програму підтримки прифронтових регіонів, яка охоплює і громади Харківщини

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Жителі області зможуть отримати комплексну допомогу для відбудови житла, закладів освіти, лікарень та критичної інфраструктури.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, програма розроблена на доручення Президента України і поширюється на громади, що перебувають у зоні активних бойових дій. Основна мета ініціативи - створити безпечні та гідні умови для життя людей у власних домівках.

Особлива увага приділяється підтримці критично важливих підприємств: за підтримки Харківської ОВА запроваджене бронювання від 75 до 100% військовозобов'язаних працівників.

"Дякуємо Президенту України та Уряду за ці рішення. Вони допоможуть громадам Харківщини та інших прифронтових регіонів, які щоденно перебувають під ворожим вогнем, уже сьогодні відновлюватися й розвиватися", - додав начальник Харківської ОВА Олег Синєгебов.

Раніше повідомлялося, що нова програма підтримки охоплює 238 громад у 10 областях та передбачає допомогу понад 3,7 млн вразливих громадян. Тепер Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах цієї ініціативи.

Харківська область ОВА бронювання від мобілізації прифронтові території відновлення субсидія
Підприємствам Харківщини виділили понад 200 мільйонів євро на покриття нагальних потреб
15 серпня 2025, 17:13
Харківщина отримає субсидії та гранти для аграріїв у межах нової програми підтримки
15 серпня 2025, 16:50
Уряд готує другий пакет підтримки Харківщини та інших прифронтових регіонів
15 серпня 2025, 16:34
