Предприятиям Харьковщины выделили более 200 миллионов евро на покрытие насущных нужд

фото: Харьковская областная военная администрация

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Министерство энергетики Украины Светлана Гринчук и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подробно обсудили подготовку области к новому отопительному сезону и проинспектировали инженерную защиту энергетической инфраструктуры.

"Работы продолжаются по графику – должны успешно войти в осенне-зимний период, готовясь ко всем возможным сценариям. Это один из наших общих с Правительством приоритетов… Продолжаем работу над восстановлением и защитой энергетической инфраструктуры. Итого укрепляем энергетическую устойчивость региона", – отметил Синегубов.

При поддержке Харьковской ОВА представители власти совместно с руководителями предприятий энергетической отрасли региона обсудили ключевые вызовы, которые встают перед Харьковщиной. Среди основных – усложнение ремонтов из-за боевых действий, минирования, потребности в оборудовании. Важным шагом в этом направлении было выделение предприятиям области более 201 миллиона евро из Фонда поддержки энергетики Украины на покрытие неотложных нужд.

Напомним, аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации. В частности, 150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости.