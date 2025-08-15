17:35  15 августа
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
16:30  15 августа
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15:19  15 августа
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 17:13

Предприятиям Харьковщины выделили более 200 миллионов евро на покрытие насущных нужд

15 августа 2025, 17:13
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

Харьковскую область с рабочим визитом посетила Министерство энергетики Украины Светлана Гринчук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Министерство энергетики Украины Светлана Гринчук и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подробно обсудили подготовку области к новому отопительному сезону и проинспектировали инженерную защиту энергетической инфраструктуры.

"Работы продолжаются по графику – должны успешно войти в осенне-зимний период, готовясь ко всем возможным сценариям. Это один из наших общих с Правительством приоритетов… Продолжаем работу над восстановлением и защитой энергетической инфраструктуры. Итого укрепляем энергетическую устойчивость региона", – отметил Синегубов.

При поддержке Харьковской ОВА представители власти совместно с руководителями предприятий энергетической отрасли региона обсудили ключевые вызовы, которые встают перед Харьковщиной. Среди основных – усложнение ремонтов из-за боевых действий, минирования, потребности в оборудовании. Важным шагом в этом направлении было выделение предприятиям области более 201 миллиона евро из Фонда поддержки энергетики Украины на покрытие неотложных нужд.

Напомним, аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации. В частности, 150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бизнес Синегубов Олег Васильевич экономика Харьковская область Харьковская ОВА Гринчук Светлана Васильевна поддержка
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
Медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи
15 августа 2025, 16:20
Поддержка Харьковщины: регистрация бизнеса и имущества стала бесплатной
15 августа 2025, 14:55
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Нацбанк уволил топ-менеджера
15 августа 2025, 17:52
Критически важные предприятия Харьковской области получат бронирование работников
15 августа 2025, 17:39
Россияне ударили по центральному рынку в Сумах
15 августа 2025, 17:35
Трамп перед встречей с Путиным позвонил по телефону Лукашенко
15 августа 2025, 17:12
В Житомирском районе нетрезвый водитель стал виновником ДТП: три человека травмированы
15 августа 2025, 17:12
Харьковская область получит субсидии и гранты для аграриев в рамках новой программы поддержки
15 августа 2025, 16:50
Жителя Волыни будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины
15 августа 2025, 16:47
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
В Черкасской области легковое авто столкнулось с грузовиком: пострадали водитель и 86-летняя пассажирка
15 августа 2025, 16:32
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »