15 серпня 2025, 17:13

Підприємствам Харківщини виділили понад 200 мільйонів євро на покриття нагальних потреб

15 серпня 2025, 17:13
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Харківську область з робочим візитом відвідала Міністерка енергетики України Світлана Гринчук

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов детально обговорили підготовку області до нового опалювального сезону та проінспектували інженерний захист енергетичної інфраструктури.

"Роботи тривають за графіком – маємо успішно увійти в осінньо-зимовий період, готуючись до всіх можливих сценаріїв. Це – один із наших спільних з Урядом пріоритетів… Продовжуємо роботу над відновленням і захистом енергетичної інфраструктури. Разом зміцнюємо енергетичну стійкість регіону", – зазначив Синєгубов.

За підтримки Харківської ОВА, представники влади спільно із керівниками підприємств енергетичної галузі регіону обговорили ключові виклики, які постають перед Харківщиною. Серед основних — ускладнення ремонтів через бойові дії, мінування, потреби в обладнанні. Важливим кроком у цьому напрямку було виділення підприємствам області понад 201 мільйону євро з Фонду підтримки енергетики України на покриття нагальних потреб.

Нагадаємо, аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації. Зокрема 150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості.

