Медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за первичную помощь.

В то же время, аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Инициатива будет реализовываться при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн. Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.