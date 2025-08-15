11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 16:20

Медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи

15 августа 2025, 16:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Также возрастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи

Как передает RegioNews, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за первичную помощь.

В то же время, аграрии получат субсидию 1000 грн на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Инициатива будет реализовываться при поддержке Харьковской ОВА.

Как сообщалось, молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн. Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, окончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования в сфере управления Минздрава или МОН.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медицина поддержка Харьковская область Харьковская ОВА Свириденко Юлия Анатольевна
Поддержка Харьковщины: регистрация бизнеса и имущества стала бесплатной
15 августа 2025, 14:55
На Харьковщине за общественно полезные работы будут платить больше
15 августа 2025, 13:58
Пошли на встречу бизнесу: в Харьковской области сокращают комендантский час
15 августа 2025, 12:44
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
В Черкасской области легковое авто столкнулось с грузовиком: пострадали водитель и 86-летняя пассажирка
15 августа 2025, 16:32
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15 августа 2025, 16:30
В Запорожье на маршруты вышли первые автобусы из Европы: журналистский тест-драйв
15 августа 2025, 16:15
Враг продвинулся на границе Днепропетровской области, - DeepState
15 августа 2025, 16:14
Стоимость строительства фортификаций в Запорожской области – одна из самых дешевых в Украине
15 августа 2025, 15:45
Российская агентура в ВСУ: СБУ обнаружила 52 предателей
15 августа 2025, 15:24
В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа на 251 млн грн
15 августа 2025, 15:20
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »