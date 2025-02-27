Присвоил почти 3,4 млн гривен пожертвований: в Одесской области разоблачили руководителя благотворительного фонда
Фигурант собирал деньги на помощь ВСУ, но большую их часть использовал на свои нужды
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 45-летнего жителя Одесского района – основателя благотворительного фонда. Он обращался в письмах к предпринимателям о сборе средств на амуницию для украинских военных. Однако большую часть денег, поступавших на счета организации, руководитель использовал для собственного обогащения.
Доказано, что за 9 месяцев фигурант получил более 5 миллионов гривен пожертвований, из которых присвоил 3 381 100 гривен.
Правоохранители провели ряд обысков, в том числе на территории расположения фонда, во время которых изъяли доказательства.
Под предлогом своей благотворительной деятельности злоумышленник выехал из Украины и стал скрываться. Ему заочно объявили подозрение.
Фигуранта объявили в розыск, принимаются меры по его задержанию. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к данной схеме.
Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые выманивали деньги через благотворительные сборы на ВСУ.