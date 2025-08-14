В Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество

фото: Национальная полиция

40-летний житель Тернополя в течение месяца успел провернуть несколько мошеннических схем, завладев чужим имуществом более чем на 90 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Схема афериста была одинакова – он рассчитывался за товары сувенирными купюрами, которые внешне напоминали настоящие деньги, или брал вещи под видом аренды и сразу исчезал.

Последний случай произошел в магазине одного из торговых центров: оставив кошелек с сувенирными купюрами, аферист ушел с новым телефоном стоимостью более 13 000 гривен.

Как выяснилось, к моменту совершения преступлений фигурант находился в розыске за совершение незаконного завладения транспортным средством.

За совершенное злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить мошенника, который выдурил у людей почти 45 тысяч долларов. Муж обещал жертвам решить вопрос с мобилизацией, а затем брал средства и исчезал.