11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2025, 11:35

Замість гарячої ночі крадіжка: у Харкові чоловіка пограбувала жінка в готелі

15 серпня 2025, 11:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові чоловік познайомився з дівчиною та запросив її до готелю. Проте вже зранку він зрозумів, що його гроші з карток зникли

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік познайомився з дівчиною біля станції метро "Тракторний завод". Він запросив її до готелю, щоб провести разом вечір. Перед цим він зняв готівку в банкоматі. Уже в номері вони розпивали алкоголь, після чого він просто заснув. Зранку виявилось, що гостя зникла разом із його телефоном Samsung A24 та банківськими картками.

З рахунків двічі знімали по 20 тисяч гривень готівкою. Крім того, з його картки розплатились за чотири iPhone 16 Pro Max на загальну суму понад 216 тисяч гривень. Жінку впізнали, коли вона робила покупки. Під час допиту вона сказала, що діяла на прохання знайомого.

Організатора злочину вже встановили.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили 45-річного чоловіка, засновника благодійного фонду. З'ясувалось, що більшу частину грошей, які надходили на рахунки організації, керівник використовував на власне збагачення. Відомо, що він привласнив понад 3 мільйони гривень пожертв.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Пограбування поліція Харків
У Тернополі затримали шахрая, який розраховувався сувенірними грошима та привласнював чуже майно
14 серпня 2025, 15:17
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11
Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49
З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області
15 серпня 2025, 12:44
На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32
На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів
15 серпня 2025, 12:07
Намагався врятувати подвір'я від вогню: на Дніпропетровщині чоловік постраждав від пожежі
15 серпня 2025, 11:55
Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний
15 серпня 2025, 11:50
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45
Російські ракети стали небезпечнішими: модернізовані "Іскандери" обходять українські Patriot
15 серпня 2025, 11:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »