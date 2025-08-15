Ілюстративне фото

У Харкові чоловік познайомився з дівчиною та запросив її до готелю. Проте вже зранку він зрозумів, що його гроші з карток зникли

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік познайомився з дівчиною біля станції метро "Тракторний завод". Він запросив її до готелю, щоб провести разом вечір. Перед цим він зняв готівку в банкоматі. Уже в номері вони розпивали алкоголь, після чого він просто заснув. Зранку виявилось, що гостя зникла разом із його телефоном Samsung A24 та банківськими картками.

З рахунків двічі знімали по 20 тисяч гривень готівкою. Крім того, з його картки розплатились за чотири iPhone 16 Pro Max на загальну суму понад 216 тисяч гривень. Жінку впізнали, коли вона робила покупки. Під час допиту вона сказала, що діяла на прохання знайомого.

Організатора злочину вже встановили.

