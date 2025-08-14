07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
03:50  14 серпня
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 09:43

На Харківщині дві жінки намагались загасити пожежу: одна з них загинула

14 серпня 2025, 09:43
Фото: ДСНС
Пожежа сталася вдень 13 серпня на відкритій місцевості у селищі Краснокутськ Богодухівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла суха трава на площі близько 500 квадратних метрів. Пожежу гасили чотири рятувальники, залучали одну автоцистерну.

За інформацією свідків, дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них, 87 років, померла в лікарні, інша 77-річна перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, 6 серпня на острові Хортиця у Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа – горіла суха трава на відкритій території площею 1 гектар.

