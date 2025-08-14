Фото: ДСНС

Пожежа сталася вдень 13 серпня на відкритій місцевості у селищі Краснокутськ Богодухівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Горіла суха трава на площі близько 500 квадратних метрів. Пожежу гасили чотири рятувальники, залучали одну автоцистерну.

За інформацією свідків, дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них, 87 років, померла в лікарні, інша 77-річна перебуває на лікуванні.

