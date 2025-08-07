Фото: ГСЧС Запорожье

Масштабный пожар вспыхнул на острове Хортица в городе Запорожье – горела сухая трава на открытой территории площадью 1 гектар. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось оперативно локализовать возгорание и не допустить его распространения

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Всего за прошедшие сутки в Запорожской области ликвидировали 18 пожаров в экосистемах, из них 5 — в результате вражеских обстрелов в Запорожском районе.

Огонь уничтожил растительность на площади в 9 гектаров.

К тушению пожаров привлечены силы ГСЧС - 138 спасателей и 34 единицы техники, а также 16 работников лесного хозяйства и 4 единицы техники.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, ведь даже малейшая небрежность может повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу.

