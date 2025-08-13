Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Підприємці Харківщини, чиє виробництво постраждало через обстріли, мають нову можливість отримати фінансову підтримку від держави. Міністерство економіки України розширило програму грантів для переробних підприємств, яку тепер можна подати через портал "Дія"

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Максимальна сума гранту збільшена до 16 мільйонів гривень, з яких 80% покриває держава. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск нового обладнання.

Особливі умови передбачені для підприємців, які купують українське обладнання — їм компенсують до 70% вартості. Також грант покриває витрати на дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Для участі у програмі потрібно створити щонайменше 5 робочих місць і працювати не менше трьох років після отримання гранту.

Рішення про фінансування приймають протягом місяця з моменту подачі заявки.

За час дії програми вдалося залучити понад 6,2 мільярда гривень інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць по всій Україні.

Нагадаємо, уряд готує нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини, які включають компенсації витрат на експорт, податкові пільги та розширення доступу до кредитних програм.

Також бізнес регіону очікує на низку нових програм підтримки, що охоплюють кредитні інструменти, спрощення оподаткування та заходи для покращення кадрового забезпечення.