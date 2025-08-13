Швейцарія забезпечує Харківщину питною водою: як це працює

фото: Дергачівська МВА

У Дергачах Харківської області встановлено ще один резервуар із питною водою, що проходить очищення за технологією зворотного осмосу. Ємність об’ємом 2 м³ розміщено у мікрорайоні "Посьолок", біля будинку 21А на вулиці Центральній

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.

За його словами, це ще один крок до забезпечення мешканців якісною питною водою на безоплатній основі. Така фільтраційна система дозволяє видалити до 99% домішок, включно з солями, бактеріями, вірусами та іншими шкідливими речовинами.

Подібні системи вже встановлено у мікрорайоні "Ізраїль" у Дергачах та у селищі Слатине.

Проєкт реалізовано за підтримки компанії "Camino" та уряду Швейцарії, а також за сприяння Харківської обласної військової адміністрації.

Міжнародна допомога в поєднанні з координацією з боку місцевої влади дозволяє громадам Харківщини вирішувати важливі гуманітарні потреби, зокрема доступ до безпечної питної води.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Слатине Дергачівської громади за сприяння Харківської ОВА встановили резервуари з питною водою, яка проходить фільтрацію за технологією зворотного осмосу. Після фільтрації вода відповідає усім санітарним нормам і є безпечною для щоденного споживання.