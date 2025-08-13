Харківщина й ООН разом працюють над допомогою вразливим верствам населення

Фото: Балаклійська МВА

Нещодавно представники Балаклійської та Ізюмської військових адміністрацій зустрілися з делегацією ООН, щоб обговорити подальшу співпрацю у допомозі соціально вразливим мешканцям прифронтових територій

Про це повідомила Балаклійська МВА, передає RegioNews.

Так, начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський зустріли Гуманітарного координатора ООН Матіаса Шмале та інших представників організації.

Під час зустрічі обговорили підтримку соціально вразливих мешканців прифронтових територій — забезпечення дровами для домогосподарств без газу, підготовку до опалювального сезону та інші важливі питання.

У межах візиту делегація ознайомилася з роботою відділення "Центру життєстійкості" Центру соціальних служб Балаклійської міської ради — ключового пункту психосоціальної підтримки для сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та інших вразливих категорій населення.

Також представники УКГС ООН відвідали Балаклійський молодіжний центр CUBE, де побачили умови для розвитку молоді, їхнього спілкування та реалізації ініціатив у громаді.

"Дякую нашим міжнародним партнерам за системну підтримку, яка має надважливе значення для мешканців Балаклійської громади", — наголосив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Зазначається, що зустріч і візит відбулися за підтримки Харківської обласної військової адміністрації. Адже спільна робота з міжнародними організаціями допомагає ефективно реагувати на виклики та створює умови для стабільного розвитку і добробуту місцевих жителів.

Нагадаємо, Харківщина активізує співпрацю з міжнародними організаціями та благодійними фондами задля стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів – диференціація систем опалення, встановлення модульних твердопаливних котелень для закладів соціальної та медичної інфраструктури, а також забезпечення мешканців прикордонних територій дровами.