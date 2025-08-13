09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 13:13

Харківщина й ООН разом працюють над допомогою вразливим верствам населення

13 серпня 2025, 13:13
Читайте также на русском языке
Фото: Балаклійська МВА
Читайте также
на русском языке

Нещодавно представники Балаклійської та Ізюмської військових адміністрацій зустрілися з делегацією ООН, щоб обговорити подальшу співпрацю у допомозі соціально вразливим мешканцям прифронтових територій

Про це повідомила Балаклійська МВА, передає RegioNews.

Так, начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та начальник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський зустріли Гуманітарного координатора ООН Матіаса Шмале та інших представників організації.

Під час зустрічі обговорили підтримку соціально вразливих мешканців прифронтових територій — забезпечення дровами для домогосподарств без газу, підготовку до опалювального сезону та інші важливі питання.

У межах візиту делегація ознайомилася з роботою відділення "Центру життєстійкості" Центру соціальних служб Балаклійської міської ради — ключового пункту психосоціальної підтримки для сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та інших вразливих категорій населення.

Також представники УКГС ООН відвідали Балаклійський молодіжний центр CUBE, де побачили умови для розвитку молоді, їхнього спілкування та реалізації ініціатив у громаді.

"Дякую нашим міжнародним партнерам за системну підтримку, яка має надважливе значення для мешканців Балаклійської громади", — наголосив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Зазначається, що зустріч і візит відбулися за підтримки Харківської обласної військової адміністрації. Адже спільна робота з міжнародними організаціями допомагає ефективно реагувати на виклики та створює умови для стабільного розвитку і добробуту місцевих жителів.

Нагадаємо, Харківщина активізує співпрацю з міжнародними організаціями та благодійними фондами задля стабільного проходження осінньо-зимового періоду. Серед пріоритетів – диференціація систем опалення, встановлення модульних твердопаливних котелень для закладів соціальної та медичної інфраструктури, а також забезпечення мешканців прикордонних територій дровами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА ООН українці підтримка ВПО міжнародні партнери
Відновлення культурної спадщини Харківщини: влада залучає міжнародних партнерів
13 серпня 2025, 11:25
Уряд запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини
12 серпня 2025, 15:17
Безпечні школи та сучасні лікарні: урядова делегація відвідала Харківщину
12 серпня 2025, 13:48
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13 серпня 2025, 14:14
Фіктивна інвалідність у держорганах: у ДБР розповіли, скільки рішень скасовано
13 серпня 2025, 13:47
В Україні запустили спеціальну картку для отримання державних виплат
13 серпня 2025, 13:39
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
13 серпня 2025, 13:09
Окупанти повторно обстріляли місце атаки на Херсонщині: поранено поліцейських
13 серпня 2025, 12:51
Міноборони запускає експериментальну програму "Контракт 18–24: Дрони"
13 серпня 2025, 12:44
Заховав між кавунами: на Вінниччині в автівці іноземця знайшли антикварний самовар
13 серпня 2025, 12:40
"Бізнес" на наркотиках: у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну
13 серпня 2025, 12:26
У Кременчуці судитимуть лікарку за смерть новонародженої дитини
13 серпня 2025, 12:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »