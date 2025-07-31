На Харьковщине стартовал проект по подготовке специалистов по специальному образованию: все подробности

фото: Харьковская ОВА

Харьковская ОВА и ЮНИСЕФ реализуют проект и по подготовке специалистов по специальному образованию. Сейчас в регоне зарегистрировано 7,2 тысяч детей с инвалидностью и более 13,7 тысяч детей с особыми образовательными потребностями

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По словам главы военной администрации Олега Синегубова, в результате детям с особыми образовательными потребностями и детям с инвалидностью сейчас сложнее — это влияет на их эмоциональное и физическое состояние. Чтобы создать им равные и комфортные условия для обучения, Харьковская ОВА вместе с ЮНИСЕФ и Харьковским педагогическим университетом им. С. Сковороды готовят специалистов по специальному образованию.

"Специалисты предоставляют услуги детям в теробществах региона на базах Инклюзивно-ресурсных центров и учреждений общего среднего образования", - отметил Синегубов.

В рамках программы "Образование несокрушимой Харьковщины" и при поддержке Харьковской ОВА профинансировано обучение 139 педагогов из 20 общин. С 2026 года проект расширится на 23 общины с подготовкой 140 магистров. Для ХНПУ закуплено современное оборудование для коррекционной работы с детьми.

Университет готовит специалистов по направлениям логопедии, коррекционной психопедагогики, тифлопедагогики, сурдопедагогики. В 2025 году повысили квалификацию более 100 педагогов, а с сентября начнут обучение еще 203 специалиста.

Например, в Златопольской общине 7 специалистов учатся на магистров, а 23 специалиста уже работают с детьми с особыми потребностями.

Как известно, Харьковская областная военная администрация продолжает работать над поддержкой экономической активности и развития общин, а также над поддержкой наиболее уязвимых граждан. Сейчас ОВА совместно с ЮНИСЕФ также реализует в области пилотный проект психосоциальной поддержки участников образовательного процесса.