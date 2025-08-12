Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу

Фото: Харківська ОВА

У Харківській області триває системна робота над впровадженням принципів безбар'єрності, зокрема у сфері зайнятості людей з інвалідністю. Цей напрям є одним із пріоритетних у діяльності обласної військової адміністрації

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

"Ми координуємо дії з органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості та роботодавцями для досягнення конкретного результату — реального працевлаштування наших громадян з інвалідністю", — наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, Харківська філія обласного центру зайнятості має інклюзивний коворкінг, пристосований до потреб осіб з інвалідністю:

встановлено пандуси,

кнопки виклику персоналу,

спеціальні комп’ютери зі шрифтом Брайля,

пристрої для людей із порушеннями зору й слуху.

Відвідувачі можуть самостійно отримати консультації, скласти резюме, пройти профорієнтаційне тестування.

За словами директорки філії Наталії Гринь, з початку 2025 року до центру звернулися 595 осіб з інвалідністю, з яких працевлаштовано 42.

Активно підтримують і ветеранів війни — їм надають статус безробітного, організовують навчання, надають психологічну допомогу й гранти на започаткування власної справи.

Загалом у 2025 році на Харківщині вже працевлаштовано 422 особи з інвалідністю.

Також держава підтримує роботодавців, які створюють умови для таких працівників: у межах компенсаційної програми передбачено відшкодування витрат на облаштування робочих місць — до 120 тис. грн для першої групи інвалідності та до 80 тис. грн — для другої. Цього року такою можливістю скористалися 32 роботодавці Харківського району.

Харківська ОВА і надалі планує розширювати інклюзивні можливості в регіоні, роблячи безбар'єрність невіддільною частиною суспільного розвитку.

Нагадаємо, нині Харківська ОВА та ЮНІСЕФ реалізують проєкт і з підготовки фахівців зі спеціальної освіти. Наразі в регоні зареєстровані 7,2 тисячі дітей з інвалідністю та понад 13,7 тисячі дітей з особливими освітніми потребами.