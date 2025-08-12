10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 15:24

Робота без бар'єрів: на Харківщині 422 людини з інвалідністю вже знайшли роботу

12 серпня 2025, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

У Харківській області триває системна робота над впровадженням принципів безбар'єрності, зокрема у сфері зайнятості людей з інвалідністю. Цей напрям є одним із пріоритетних у діяльності обласної військової адміністрації

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

"Ми координуємо дії з органами місцевого самоврядування, центрами зайнятості та роботодавцями для досягнення конкретного результату — реального працевлаштування наших громадян з інвалідністю", — наголосив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, Харківська філія обласного центру зайнятості має інклюзивний коворкінг, пристосований до потреб осіб з інвалідністю:

  • встановлено пандуси,
  • кнопки виклику персоналу,
  • спеціальні комп’ютери зі шрифтом Брайля,
  • пристрої для людей із порушеннями зору й слуху.

Відвідувачі можуть самостійно отримати консультації, скласти резюме, пройти профорієнтаційне тестування.

За словами директорки філії Наталії Гринь, з початку 2025 року до центру звернулися 595 осіб з інвалідністю, з яких працевлаштовано 42.

Активно підтримують і ветеранів війни — їм надають статус безробітного, організовують навчання, надають психологічну допомогу й гранти на започаткування власної справи.

Загалом у 2025 році на Харківщині вже працевлаштовано 422 особи з інвалідністю.

Також держава підтримує роботодавців, які створюють умови для таких працівників: у межах компенсаційної програми передбачено відшкодування витрат на облаштування робочих місць — до 120 тис. грн для першої групи інвалідності та до 80 тис. грн — для другої. Цього року такою можливістю скористалися 32 роботодавці Харківського району.

Харківська ОВА і надалі планує розширювати інклюзивні можливості в регіоні, роблячи безбар'єрність невіддільною частиною суспільного розвитку.

Нагадаємо, нині Харківська ОВА та ЮНІСЕФ реалізують проєкт і з підготовки фахівців зі спеціальної освіти. Наразі в регоні зареєстровані 7,2 тисячі дітей з інвалідністю та понад 13,7 тисячі дітей з особливими освітніми потребами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харківська ОВА безбарʼєрність працевлаштування підтримка роботодавці консультації
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Підтримка в дії: компенсації, гранти та рекрутинг для підприємств Харківщини
09 серпня 2025, 16:26
Харківщина готується до зими разом із міжнародними партнерами
08 серпня 2025, 12:42
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Сили оборони перекидають додаткові сили на Донеччину через прорив росіян
12 серпня 2025, 17:15
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
12 серпня 2025, 16:59
У Дніпрі просять допомогти встановити особу чоловіка, тіло якого виявили біля залізничних колій
12 серпня 2025, 16:54
Голодомор повертається:осіяни вивозять крадене зерно з Запорізької області
12 серпня 2025, 16:46
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 16:44
Підприємці Харківщини можуть отримати гранти й компенсації на мільйони - що доступно вже сьогодні
12 серпня 2025, 16:32
Виїзд чоловіків закордон можуть спростити
12 серпня 2025, 16:29
На Одещині затримали жінку, яка перевозила чоловіків до кордону з Молдовою
12 серпня 2025, 16:19
Польща депортує десятки українців через прапор УПА і сутички на концерті у Варшаві
12 серпня 2025, 15:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »