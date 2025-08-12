Безпечні школи та сучасні лікарні: урядова делегація відвідала Харківщину

Фото: Харківська ОВА

Урядова делегація відвідала Харківщину та ознайомилася з ключовими освітніми й медичними проєктами, що реалізуються в регіоні

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, серед пріоритетів — створення безпечного освітнього середовища для дітей. Наразі в області зводять 38 підземних шкіл, а також модернізують наявні навчальні заклади з урахуванням вимог безпеки. Такий масштаб облаштування укриттів — найбільший серед усіх регіонів України.

Учасники делегації відвідали дитячий садок, де триває реконструкція з будівництвом сучасного укриття, а також ліцей із щойно завершеним бомбосховищем, у якому з нового навчального року зможуть навчатись 400 дітей.

Крім освітніх проєктів, делегація побувала у Харківській обласній клінічній лікарні, де завершено реконструкцію приймально-діагностичного та екстреного відділень. Їх оснастили сучасним обладнанням для надання якісної медичної допомоги.

"Вдячний Прем'єр-міністру Юлії Свириденко та всьому Уряду за увагу до Харківщини, за конкретні рішення та підтримку проєктів, які змінюють життя людей. Разом робимо наш регіон сильнішим і безпечнішим", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно у селі Рокитне Нововодолазької громади запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей — мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.