10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
12 серпня 2025, 13:48

Безпечні школи та сучасні лікарні: урядова делегація відвідала Харківщину

12 серпня 2025, 13:48
Фото: Харківська ОВА
Урядова делегація відвідала Харківщину та ознайомилася з ключовими освітніми й медичними проєктами, що реалізуються в регіоні

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, серед пріоритетів — створення безпечного освітнього середовища для дітей. Наразі в області зводять 38 підземних шкіл, а також модернізують наявні навчальні заклади з урахуванням вимог безпеки. Такий масштаб облаштування укриттів — найбільший серед усіх регіонів України.

Учасники делегації відвідали дитячий садок, де триває реконструкція з будівництвом сучасного укриття, а також ліцей із щойно завершеним бомбосховищем, у якому з нового навчального року зможуть навчатись 400 дітей.

Крім освітніх проєктів, делегація побувала у Харківській обласній клінічній лікарні, де завершено реконструкцію приймально-діагностичного та екстреного відділень. Їх оснастили сучасним обладнанням для надання якісної медичної допомоги.

"Вдячний Прем'єр-міністру Юлії Свириденко та всьому Уряду за увагу до Харківщини, за конкретні рішення та підтримку проєктів, які змінюють життя людей. Разом робимо наш регіон сильнішим і безпечнішим", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно у селі Рокитне Нововодолазької громади запрацювала нова модульна амбулаторія. Вона обслуговуватиме понад 1500 людей — мешканців двох сіл, а також понад 500 внутрішньо переміщених осіб, зокрема 112 дітей.

медицина освіта Харківська область уряд укриття Харківська ОВА підземна школа проекти
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
