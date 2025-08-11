13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 13:55

На Харьковщине саперы уничтожили почти 470 вражеских мин за неделю

11 августа 2025, 13:55
фото: ГСЧС Украины
В течение последней недели в Харьковской области пиротехники ликвидировали 469 мин и взрывоопасных предметов, оставленных российскими захватчиками

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

С начала полномасштабного вторжения России саперы региона уничтожили уже более 126 тысяч взрывоопасных предметов.

Впрочем, минная угроза на Харьковщине остается очень высокой. Спасатели отмечают необходимость соблюдения правил минной безопасности: не трогать и не подходить к подозрительным предметам.

В случае их обнаружения немедленно сообщать по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, недавно в Харьковской области мужчина, косил траву, взорвался на мине. Предварительно известно, что это была мина ПФМ-1 "Лепесток". 49-летний мужчина получил травмы лица, его госпитализировали.

