Фото: Национальная полиция Украины

В Харьковской области зафиксировали новую серию атак, во время которых погибли и пострадали мирные жители

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В результате очередных обстрелов и атак беспилотников на Харьковщине погиб мирный житель, еще пять человек получили ранения. Полиция зафиксировала разрушения и другие последствия, квалифицирующие как военные преступления.

По данным правоохранителей, под удар попал населенный пункт Купянск-Узловой. Там поврежден жилой дом. Погиб 62-летний местный житель, еще две женщины получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Повреждены дома и авто

В городе Купянск зафиксирован еще один инцидент - FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего ранение получил мужчина. В поселке Казачья Лопань взрывчатка из вражеского беспилотника травмировала женщину 1957 года рождения. Ее госпитализировали.

Кроме того, в Купянске 64-летний мужчина наступил на неизвестное взрывное устройство. Пострадавший был доставлен в больницу Харькова.

Ранее сообщалось, из микрорайона Корабел в Херсоне продолжается эвакуация мирных жителей из-за постоянной опасности обстрелов. Согласно последним данным, количество вывезенных из зоны риска уже превысило полторы тысячи человек.